- Filippine: operativo radar per la sorveglianza aerea fornito dal Giappone - Le Filippine hanno messo in funzione un nuovo sistema radar per la sorveglianza dello spazio aereo fornito dal Giappone. Il complesso, costruito dall'azienda giapponese Mitsubishi Electric, è operativo da ieri presso una base aerea che si affaccia sul Mar Cinese Meridionale, teatro di tensioni sempre più forti tra quel paese e la Cina. "Si tratta di uno sviluppo importante perché saremo in grado di rilevare a una distanza di 300 miglia nautiche (555 chilometri) le intrusioni nel nostro spazio aereo", ha dichiarato il segretario della Difesa delle Filippine Gilbert Teodoro. Il complesso radar è stato collocato nel perimetro di una ex base aerea degli Stati Uniti a circa 300 km dalla secca di Scarborough, sito di recenti incidenti con la Cina. A dicembre, Pechino ha sparato con cannoni ad acqua e ha speronato imbarcazioni di Manila durante una missione di rifornimento. Le Filippine hanno esortato la Cina a esercitare la moderazione per mantenere la stabilità regionale. Il radar è parte del programma di modernizzazione delle Forze Armate delle Filippine: Manila ha firmato nel 2020 un contratto da 98,56 milioni di dollari, che prevede la fornitura di tre radar fissi e un radar mobile, operativo dallo scorso ottobre. (segue) (Res)