- Indonesia-Algeria: colloquio ministri Esteri, focus su commercio ed energia - La ministra degli Esteri dell’Indonesia, Retno Marsudi, in visita in Algeria, ha avuto un colloquio “positivo” con l’omologo Ahmed Attaf, incentrato sul commercio, l’energia e i progressi nei meccanismi di cooperazione bilaterali. Lo riferisce un comunicato del ministero degli Esteri indonesiano, ricordando che la visita cade mentre i due Paesi stanno celebrano il 60mo anniversario dell’istituzione dei rapporti diplomatici. Nell’occasione è stato firmato un memorandum d’intesa sulla cooperazione energetica e mineraria. La rappresentante di Giacarta ha assicurato che la compagnia petrolifera “Pertamina è pronta a continuare a espandere i propri investimenti in Algeria, anche in nuovi settori”. Inoltre, ha proposto un accordo commerciale preferenziale. “L’Algeria è tra i primi cinque partner commerciali dell’Indonesia in Africa”, ha sottolineato Marsudi, osservando che il volume degli scambi ha registrato un aumento superiore al 15 per cento annuo, ma non ha ancora raggiunto il suo pieno potenziale. Le parti, si legge nella nota, hanno parlato anche di questioni regionali e internazionali, in particolare della situazione a Gaza, esprimendo solidarietà al popolo palestinese. (segue) (Res)