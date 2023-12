© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- India: Modi, preoccupati da attività di gruppi estremisti con sede all'estero - L'India è profondamente preoccupata dalle attività di alcuni gruppi estremisti con sede all'estero. Lo ha dichiarato il primo ministro indiano, Narendra Modi, in un'intervista al quotidiano "Financial Times" nella quale ha affrontato il tema del presunto tentato omicidio di Gurpatwant Singh Pannun su suolo statunitense. Pannun, cittadino di Usa e Canada, è avvocato del gruppo separatista Sikhs for Justice (Sfj) ed è stato designato come terrorista dall’India. "Questi elementi, sotto il pretesto della libertà di espressione, si sono dedicati all'intimidazione e hanno incitato alla violenza", ha detto Modi. Il primo ministro indiano ha anche accusato ripetutamente i Paesi occidentali di non prendere sul serio le preoccupazioni del suo Paese in merito al separatismo sikh. (segue) (Res)