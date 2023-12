© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pakistan: elezioni, al via la presentazione delle candidature - La Commissione elettorale del Pakistan ha iniziato oggi a ricevere i documenti di candidatura in vista delle elezioni generali in programma il prossimo 8 febbraio. Secondo il calendario pubblicato dalla Commissione la scorsa settimana, il termine per presentare la documentazione scadrà il 22 dicembre e il giorno seguente saranno resi pubblici i nomi degli aspiranti candidati. Saranno quindi effettuati, dal 24 al 30 dicembre, i controlli formali. I ricorsi potranno essere presentati fino al 3 gennaio e i tribunali dovranno esprimersi entro il 10 gennaio. L’elenco rivisto dei candidati sarà pubblicato l’11 gennaio, e gli eventuali ritiri delle candidature dovranno essere comunicati entro il 12 gennaio. Il giorno successivo, 13 gennaio, saranno assegnati i simboli ai partiti politici. L’8 febbraio si voterà per il rinnovo dell’Assemblea nazionale, la camera bassa del parlamento, che dopo la nuova delimitazione dei collegi, avrà 336 seggi, di cui 60 riservati alle donne e dieci ai non musulmani. Nella stessa giornata si voterà anche per le assemblee legislative delle quattro province: Belucistan, Khyber Pakhtunkhwa, Punjab e Sindh. (Res)