Roma: Valeriani-Ciarla (Pd), fondi regionali per Teatro Eliseo siano destinati a famiglie e trasporti

- L'amministrazione regionale guidata da Francesco Rocca "vuole spendere 24 milioni di euro di fondi pubblici per acquistare il teatro Eliseo da un privato. Chiediamo di stralciare questa spesa". È quanto dichiarano in una nota i consiglieri del Pd alla Regione Lazio, Massimiliano Valeriani e Mario Ciarla. "E chiediamo di destinare 17 milioni di euro per il sostegno all'affitto, garantendo un contributo di mille euro a 17 mila famiglie oppure di 500 euro a 34 mila famiglie, mentre i restanti 7 milioni di euro per consentire la gratuità del trasporto pubblico locale a tutti i giovani under 19 del Lazio. I fondi regionali devono essere impegnati a vantaggio della collettività", concludono.(Com)