Ue: Calenda, su Patto stabilità vince la Germania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è un originale punto di vista nel racconto dei fatti e degli eventi, sempre però saldamente ancorati a valori fondamentali per la stampa" Carlo Calenda

Leader di Azione

19 luglio 2021

- Sul Patto di stabilità "vince la Germania, nel senso che rispetto alla proposta della commissione, ci saranno limiti automatici, numerici, quantificati alla discesa del deficit e del debito con conseguenti multe automatiche. E' una vittoria della Germania su tutti i fronti, quello che farà la Germania è dare tre anni di 'bonus' in cui si entrerà in questo Patto in forma più lieve, ma poi entrerà in vigore, ed è plasticamente questo il modo in cui noi facciamo politica estera: la Germania pensa ai prossimi cinque anni, noi pensiamo ai prossimi cinque mesi, finché continueremo a fare così verremo fregati su tutti i tavoli internazionali". Lo ha detto Carlo Calenda, leader di Azione, in Senato, a margine di una conferenza stampa con la Federazione Azione-Per e con l'associazione Socialisti liberali.(Rin)