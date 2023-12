Azione: Bonetti, federazione con Per si allarga a nuovo soggetto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “C’è chi sta cercando un federatore e chi invece si è messo al lavoro e la federazione l’ha fatta. La federazione tra Azione e la nostra associazione Per - Popolari, europeisti, riformatori oggi si allarga ad un nuovo soggetto, e questo è il segno concreto che è la strada giusta per rimettere al centro una risposta concreta, che mancava nella politica e che oggi inizia ad esistere e che è la possibilità non solo di unire delle tradizioni, ma anche di aprire delle prospettive di visione e di sintesi per dare la risposta del futuro”. Lo ha detto la vicecapogruppo di Azione-Per alla Camera e presidente di Per, Elena Bonetti, durante la conferenza stampa convocata con Carlo Calenda, questo pomeriggio, al Senato, per il lancio della Federazione di Azione e Per con l’associazione Socialista liberale. “La grandezza di questo progetto e del partito che abbiamo in cuore di far nascere - ha aggiunto la deputata - è di raccogliere le anime popolare, liberale, socialista, riformista, repubblicana, e di fare convergere prospettive, perché oggi all’Italia bloccata dal dibattito conflittuale del bipolarismo mancano quelle risposte”. (Rin)