Legge Bilancio: Bonetti (Azione-Per), non porterà un euro in più nelle tasche degli italiani

19 luglio 2021

- “Oggi è una giornata nella quale abbiamo la certezza che la maggioranza arriva con una legge di Bilancio che non porterà un euro in più nelle tasche degli italiani. Sia chiaro: alle famiglie italiane arriveranno gli stessi soldi che sono arrivati a novembre e a dicembre, se non fosse per una cosa aumentata, l’assegno unico e universale che avevamo fatto con il governo Draghi, e aumenta essendo purtroppo aumentato il costo della vita”. Lo ha detto, questo pomeriggio, al Senato, Elena Bonetti, vicecapogruppo di Azione-Per alla Camera e presidente di Per, Popolari, europeisti e riformatori, durante la conferenza stampa convocata con Carlo Calenda per il lancio della federazione di Azione e Per con l’associazione Socialista liberale. (Rin)