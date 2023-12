Intercettazioni: Siracusano, altro che legge bavaglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'ambito del disegno di legge di delegazione europea "è stato approvato un emendamento, riformulato dal governo, del collega Enrico Costa con il quale si stabilisce che è vietato pubblicare il testo, per estratto o integrale, dell'ordinanza di custodia cautelare prima dell'udienza preliminare". Lo ha detto Matilde Siracusano, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento e deputata di Forza Italia, intervenendo a "Tagadà", su La7. "I giornalisti possono ovviamente continuare a dare le notizie, ci mancherebbe altro, ma non è civile che sulla stampa possano finire le intercettazioni, che magari non sono nemmeno prove, con il solo scopo di sputtanare e distruggere la reputazione di una persona ancor prima che l'eventuale custodia cautelare venga vagliata dal tribunale delle libertà - ha continuato Siracusano -. Altro che legge bavaglio, questa è una legge di garanzia per le persone innocenti che non meritano di subire la gogna mediatica senza alcun motivo". (Rin)