Fvg: presidente Consiglio regionale, contributi ad associazioni e comitati per avvicinare Aula a cittadini

- Per la prima volta il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia potrà distribuire direttamente sul territorio contributi tra i 1.000 e i 5.000 euro ad associazioni, comitati, fondazioni, parrocchie e altri enti privati senza fini di lucro, per promuovere il territorio regionale. "Una svolta", secondo il presidente del Consiglio regionale, Mauro Bordin, resa possibile "dallo spirito di collaborazione dei componenti dell'ufficio di presidenza e dei capigruppo consiliari, al termine di un confronto che ha smussato le iniziali divergenze di opinioni e ha portato all'approvazione unanime della norma e del regolamento". Come spiegato oggi a Trieste nel corso della tradizionale conferenza stampa di fine anno del Consiglio regionale, l’obiettivo è andare incontro "alle tante realtà associative che non abbiano già attivo per lo stesso progetto un canale di finanziamento con la Regione". A disposizione ci sono risorse per un milione di euro, "ma nulla preclude che possano essere incrementate nel corso dell'anno. E a gennaio ci sarà il primo avviso pubblico", ha annunciato Bordin, soddisfatto per l'approvazione di "un regolamento snello, leggibile e chiaro. Dobbiamo garantire la vitalità e l'energia del mondo associativo, fondamentale per le nostre comunità indebolite dalla denatalità. E dobbiamo continuare a portare nei corridoi dell'aula mostre ed eventi, grazie al lavoro dell'Ufficio di gabinetto e della Biblioteca Paladin, valorizzando le diverse realtà del territorio. Chi passa di fronte al palazzo del Consiglio regionale - ha concluso il presidente – dovrebbe sentire la curiosità di entrarvi". (Frt)