Moldova: indagine, più della metà dei cittadini voterebbero a favore dell'adesione all'Ue

- Il 55 per cento dei cittadini moldavi in un eventuale referendum voterebbe a favore dell'adesione della Moldova all'Unione europea. E' quanto emerge dal "Barometro socio-politico-dicembre 2023", realizzato dalla società Imas. Allo stesso tempo, secondo le informazioni presentate, il 28 per cento voterebbe contro e il 3 per cento sostiene che non parteciperebbe al referendum. Per l'adesione all'Unione Eurasiatica, guidata dalla Russia, voterebbe il 44 per cento, mentre per l'adesione alla Nato, il 29 per cento. Per quanto riguarda l'Unione della Moldova con la Romania, il 37 per cento degli intervistati ha dichiarato che voterebbe "a favore" mentre l'11 per cento ha detti di non aver deciso. Se domenica prossima si tenessero le elezioni presidenziali anticipate, l'attuale presidente Maia Sandu e il leader dei socialisti, Igor Dodon sarebbero i politici che accumulerebbero più voti. Sandu otterrebbe così il 30,1 per cento dei voti degli intervistati, seguito dal leader del Partito socialista con il 24 per cento. (segue) (Rob)