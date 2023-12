Moldova: indagine, più della metà dei cittadini voterebbero a favore dell'adesione all'Ue (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al terzo posto si è classificato l'attuale sindaco di Chisinau, Ion Ceban con l'8,1 per cento. L'indagine mostra anche che solo tre candidati elettorali entrerebbero nel futuro Parlamento se le elezioni parlamentari anticipate si tenessero domenica prossima. Secondo le informazioni presentate, il Partito azione e solidarietà (Pas) guadagnerebbe il 28,5 per cento, collocandosi al primo posto. Segue il Blocco dei Comunisti e Socialisti formato dal Partito socialista (Psrm) e dal Partito comunista (Pcm) con il 25 per cento e dal Partito "Chance" di Ilan Sor con l'11 per cento. Altre formazioni non accumulerebbero il 5 per cento delle votazioni necessarie per entrare in Parlamento. (Rob)