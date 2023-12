Fvg: presidente Consiglio regionale, con Autonomia miglioriamo qualità di vita dei cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Proseguire e insistere sul cammino dell’autonomia, intesa come strumento per migliorare la qualità della vita dei cittadini. È l’auspicio manifestato oggi dal presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, Mauro Bordin, nel corso della tradizionale conferenza stampa di fine anno a Trieste. "Alcuni percorsi - ha spiegato Bordin - sono stati già attivati, vedi le competenze dell'Ufficio scolastico regionale, mentre altri andranno approfonditi, e penso soprattutto alla sanità. Di sicuro non dobbiamo fermarci. E in gennaio incontreremo anche il rinnovato vertice della Commissione paritetica Stato-Regione". (Frt)