Viterbo: omicidio in carcere, detenuto italiano strangolato dal compagno di cella

- Un detenuto di nazionalità italiana è stato ucciso, questa mattina, all’interno del carcere Mammagialla di Viterbo. A commettere l’omicidio sarebbe stato il suo compagno di cella, un detenuto di origini straniere. Secondo quanto si apprende, l’uomo sarebbe stato ucciso per strangolamento e l’omicidio è stato scoperto in mattinata dagli agenti della polizia penitenziaria che stanno indagando coordinati dalla procura di Viterbo. Questa mattina il sostituto procuratore di turno Massimiliano Siddi si è recato in carcere per un sopralluogo.(Rer)