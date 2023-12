Fvg: presidente Consiglio regionale, prima Autonomia poi presidenzialismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prima l’Autonomia e poi il presidenzialismo. Ne è convinto il presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, Mauro Bordin, che oggi a risposto alle domande dei giornalisti nel corso della tradizionale conferenza stampa di fine anno a Trieste. "Prima l'autonomia", ha detto senza esitazioni. "La storia del Friuli Venezia Giulia dimostra che si tratta di una grande opportunità e non se ne deve avere paura. Chi la teme forse non è convinto delle sue capacità di gestire il territorio". In merito al presidenzialismo, il presidente dell’assemblea legislativa regionale è invece convinto che "se venisse adottato a livello nazionale, innescherebbe meccanismi simili a quelli delle Regioni. Il suo merito è garantire la stabilità, il suo limite la riduzione degli spazi di confronto", ha concluso. (Frt)