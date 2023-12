Tlc: Butti, dati pubblici non andranno in mano soggetto privato estero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla vendita di alcune quote societarie di Tim al fondo Kkr e al possibile impatto sulla proprietà della società di progetto Polo strategico nazionale, “voglio rassicurare che il governo ha gli strumenti di legge per impedire che i nostri dati pubblici finiscano in mano ad un soggetto privato estero". Lo ha detto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all'innovazione tecnologica e alla transizione digitale, Alessio Butti, nel corso dell'audizione sullo stato di attuazione delle misure relative alla transizione digitale nell’ambito del Pnrr. "Se necessario, saranno assunte decisioni di concerto con Acn per impedire un grave pregiudizio per l'interesse di Stato", ha concluso. (Rin)