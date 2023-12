Leonardo: consegnato alla Slovenia il primo velivolo da trasporto tattico C-27j Spartan (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’architettura di sistema del C-27j Next generation - prosegue la nota - permette di rispondere con una soluzione costo/efficace a tutti i requisiti operativi tattici espressi dal mercato, assicurando tra l’altro l’interoperabilità con altri velivoli da trasporto di categoria superiore. Per soddisfare le esigenze degli operatori, l’architettura modulare del velivolo permette l’integrazione con sistemi di rifornimento in volo, di autoprotezione, di comunicazione sicura e protezione balistica per operare in ambienti ad alto livello di minaccia, trasportando materiali, veicoli leggeri e personale. Grazie alla versatilità della piattaforma, il C-27j può essere infatti rapidamente riconfigurato, per mezzo di kit e sistemi di missione roll-on/roll-off nella configurazione necessaria allo svolgimento di missioni in ambito difesa e protezione civile, in linea con le nuove richieste di mercato. Ordinato in oltre 90 unità per operare nei contesti geografici, ambientali e operativi più sfidanti - conclude la nota -, lo Spartan di Leonardo continua a crescere in capacità e prestazioni, grazie al suo design e all’intrinseca versatilità ed è in grado di svolgere con la massima efficacia e a costi competitivi missioni militari di trasporto, aviolancio di paracadutisti e materiali, supporto tattico alle forze di terra, operazioni dei corpi speciali, Maritime patrol (Mp), Command-control-communications (C3), Intelligence, surveillance and reconaissance (Isr) e per operazioni di assistenza umanitaria/aero-medica e supporto alle popolazioni colpite da disastri ambientali. (Com)