Made in Italy: De Carlo (Fd'I), approvazione ddl rafforza nostre imprese e prodotti

- L'approvazione in Senato del ddl Made in Italy "rappresenta un passo importante per rafforzare le nostre imprese ed i nostri prodotti". Lo afferma il senatore di Fratelli d'Italia, Luca De Carlo, presidente commissione Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare. "La velocità dei lavori in nona commissione prima e in Aula poi, facilitata dall'atteggiamento costruttivo delle opposizioni che ringrazio, ha consentito di approvare il testo prima della fine dell'anno", conclude.(Rin)