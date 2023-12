Roma: opposizioni Regione Lazio, no ai 24 milioni per acquistare Teatro Eliseo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Lazio "non ci sono soldi per il caro-affitti e per il trasporto pubblico" ma "si trovano senza problemi per accreditare le strutture di Angelucci e acquistare il teatro di Barbareschi". Lo affermano in una nota i capigruppo dell'opposizione in Consiglio regionale del Lazio: Mario Ciarla del Pd, Adriano Zuccalà del Movimento 5 stelle, Marietta Tidei di Italia viva, Alessio D'Amato di Azione, Claudio Marotta di Verdi e Sinistra, e Alessandra Zeppieri del Polo progressista. "Il centrodestra al governo della Regione Lazio non perde le vecchie abitudini: dopo il triste epilogo delle precedenti gestioni che tutti ricordano, il presidente Rocca vuole acquistare per 24 milioni un teatro pagato sette milioni dall'attuale proprietario. Non ci sono soldi per il caro-affitti, non ci sono per il trasporto pubblico, non ci sono per i teatri di periferia, per le sale cinematografiche, per le associazioni musicali, non ci sono per rinnovare i contratti di circa 2 mila precari impiegati nella sanità ma si trovano senza problemi per accreditare le strutture di Angelucci e acquistare il teatro di Barbareschi. Ci batteremo per scongiurare un ritorno al peggiore passato di cui la destra al governo del Lazio è già stata protagonista", concludono. (Com)