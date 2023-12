Fvg: presidente Consiglio regionale, immigrazione sia gestita, non subita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In materia di immigrazione, occorre agire con serietà e rigore, per gestire il fenomeno e non subirlo. Lo ha detto oggi a Trieste il presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, Mauro Bordin, nel corso della tradizionale conferenza stampa di fine anno. "Chi propone soluzioni semplici lo fa per motivi di comunicazione, in realtà è un argomento complesso", ha aggiunto. L'auspicio è quello "di gestire e non subire il fenomeno migratorio, un movimento di persone che non si può bloccare come se si trattasse di accendere o spegnere un interruttore. Di certo, la nostra società sta invecchiando, la denatalità è impressionante, e noi dovremo assicurare al mercato del lavoro le risorse necessarie: servono grande serietà e rigore nella gestione, per evitare situazioni che imbarazzano", ha spiegato, facendo riferimento alle condizioni del silos di Trieste, divenuto riparo di migranti e richiedenti asilo a due passi dalla stazione. (Frt)