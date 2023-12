Energia: Togni (Anev), bene adesione governo ad European wind charter

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dell'adesione dell'Italia alla European wind charter annunciata oggi al summit dal ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, "siamo soddisfatti". Lo ha detto Simone Togni, presidente dell'Associazione nazionale energia del vento (Anev), in occasione della giornata conclusiva del primo summit nazionale sull'eolico offshore, in corso a Roma e intitolato "Le politiche di sviluppo dell'eolico offshore: ambiente, industria, infrastrutture e ricerca". "Anev si è battuta molto in questo ultimo periodo affinché ciò avvenisse e l'ampia partecipazione al Summit di tutta la filiera dell'eolico offshore rappresenta un importante segnale di sensibilizzazione nei confronti delle Istituzioni, confermando la necessità di una cooperazione a tutti i livelli nella definizione delle politiche di settore". Nel corso del summit, è intervenuto il ministro dell'Ambiente e sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin che si è espresso così sui temi di attualità: "Voglio ricordare il decreto Energia, in discussione da qualche giorno alla Camera, che ha messo in moto interventi per 27,4 miliardi di euro e contiene una misura dedicata proprio all'eolico off-shore. Per raggiungere gli obiettivi preposti entro il 2030, sarà fondamentale la cooperazione tra il governo e le imprese coinvolte, così come lo sarà la comunicazione e l'ascolto delle regioni e delle amministrazioni locali, che, in quanto prima linea nella difesa dell'ambiente e dell'economia dei territori, possono aiutarci a trovare soluzioni sostenibili. Siamo sulla giusta strada, anche se molto resta ancora da fare, ma insieme sono certo che riusciremo a raggiungere importanti obiettivi", ha concluso Pichetto. (segue) (Rin)