Energia: Togni (Anev), bene adesione governo ad European wind charter (2)

- Per Massimiliano Atelli, presidente della commissione Valutazione impatto ambientale Via e Vas del Mase, intervenuto nella sessione mattutina, "a fine anno toccheremo la quota di pareri per 2,2 Gw per quattro impianti complessivi. Il 2023 è stato per l'eolico offshore simile all'anno zero". Per Atelli, inoltre, "l'eolico offshore pone un tema di dimensionamento degli impianti, che si riflette nella complessità e nei volumi finanziari, vale a dire nella bancabilità dei progetti". E' intervenuto anche Luca Barberis, responsabile della direzione rinnovabili del Gse: "Stiamo investendo molto nel dialogo continuo con gli operatori. Anche un 'no' diventa gestibile, ma cerchiamo di ridurre al minimo le situazioni ostative di accesso agli incentivi". Infine, per Stefano Saglia, componente del Collegio di Arera, "andiamo verso un mondo, che avrà di fronte un nuovo sistema di organizzazione e architettura che potrebbe favorire la pianificazione di impianti offshore in maniera importante", ma "abbiamo la necessità di cogliere il punto di caduta efficace degli investimenti, e trovare punti di incontro con l'analisi dei costi e benefici efficace" per la realizzazione dei progetti. (Rin)