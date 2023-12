Made in Italy: Centinaio, buona notizia per imprese e lavoratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'Italia ha finalmente una legge specifica per valorizzare e tutelare quel grande patrimonio di attività, beni e competenze che chiamiamo 'made in Italy'. È una buona notizia per le tante imprese e i tanti lavoratori che, con la loro attività, producono una quota consistente della ricchezza del nostro Paese e contemporaneamente rinnovano la nostra identità agli occhi del mondo". Lo afferma il vicepresidente del Senato, Gian Marco Centinaio. "Le norme inserite nel testo sono tutt'altro che simboliche o superflue, come qualcuno nell'opposizione vorrebbe far credere", prosegue il senatore della Lega. "Dall'agroalimentare al turismo, dalla cultura al commercio, dall'artigianato alla moda sono tanti i settori produttivi che potranno beneficiare delle nuove misure. È importante che la legge non abbia solo una visione conservativa, per quanto sia importante la salvaguardia delle nostre ricchezze. A questo proposito, voglio sottolineare come per la prima volta sia prevista una tutela specifica anche per il nostro patrimonio culturale immateriale. Ma il testo guarda soprattutto al futuro, valorizzando la formazione e l'innovazione nelle attività che meglio definiscono la nostra economia e le nostre potenzialità. È il segno di come il governo e la maggioranza, con l'importante contributo della Lega, abbiano a cuore gli interessi strategici dell'Italia e la sua crescita economica e occupazionale", conclude Centinaio. (Rin)