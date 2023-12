Napoli: 70 kit della solidarietà distribuiti per anziani, bambini e senza dimora (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un pranzo solidale diffuso, nelle case famiglie dove vivono i nostri bambini più fragili, nel dormitorio dove accogliamo i senza dimora, al 'Signoriello' dove ospitiamo gli anziani, alla mensa del Carmine dove la Chiesa apre le porte agli ultimi ogni giorno provvedendo alla cena. Un'azione simbolica, possibile grazie alla generosità del Caan e dei suoi fornitori, che di certo non risolve ma fa un pezzo importante in una direzione ben precisa, quella dell'attenzione e della cura. Purtroppo non abbiamo la bacchetta magica, ma massimo è l'impegno per non lasciare indietro nessuno, soprattutto in queste feste che per tutti dovrebbero essere piene di amore e speranza", ha evidenziato l'assessore Trapanese. "Non potevamo sottrarci all'invito degli assessori Armato e Trapanese. Il Caan è sempre in prima linea quando si tratta di iniziative solidali, rivolte alle fasce più fragili, soprattutto in un momento di forte crisi economica come quello che stiamo vivendo", ha detto il presidente del Centro agroalimentare di Napoli, Carmine Giordano. "Si tratta di un gesto simbolico – ha sottolineato il presidente della Cnl Luciano – che testimonia, ancora una volta, come il Caan non sia solo un mercato ma svolge soprattutto una funzione di pubblico servizio". (Ren)