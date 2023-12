Made in Italy: Licheri (M5s) ddl vuoto, nostro voto contrario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Senato ha dato via libera al disegno di legge di iniziativa governativa, collegato alla legge di Bilancio, sul made in Italy. Peccato che si tratti di provvedimenti estemporanei, provvisori e parziali. Una serie di toppe messe per sopperire, da un lato, al fatto che questo governo ha dimenticato di guidare un Paese sull'orlo del baratro e, dall'altro lato, per porre rimedio a una legge di bilancio inconsistente. Ed è per questo motivo che il nostro voto è stato contrario". Lo afferma la senatrice del Movimento cinque stelle Sabrina Licheri. "Un provvedimento - aggiunge - che non entra nel merito di nulla e dove si passa senza approfondimenti dalla filiera della ceramica, a quella del legno. Dalla transizione verde nella moda, al liceo del made in Italy, pane, pasta e chi più ne ha più ne metta. Insomma, sembra l'ennesima trovata propagandistica. Inoltre, vorrei sottolineare come questo governo continui a mancare di rispetto al Parlamento: sarebbe interessante capire come mai si è aspettata la sessione di bilancio per esaminare il provvedimento. Forse perché in questo modo si riduce la possibilità emendativa e quindi il Parlamento si trasforma in un semplice passacarte? Un atteggiamento inaccettabile che mette in evidenza l'inconsistenza di questo governo che alla fine non riesce ad andare oltre la propaganda", conclude Licheri. (Rin)