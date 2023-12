Viterbo: Droghei (Pd), ancora una tragedia nelle carceri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Lazio "ancora una volta una tragedia nelle nostre carceri". Lo afferma in una nota la consigliera del Pd del Lazio, Emanuela Droghei. "A Viterbo un detenuto ha strangolato il suo compagno di cella. Questo grave episodio solleva nuovamente l'attenzione sul disagio all'interno delle carceri italiane. Il sovraffollamento, le condizioni di detenzione e le problematiche legate alla gestione delle relazioni tra detenuti sono tematiche gravi che richiedono un intervento immediato e risoluto. Il sistema carcerario italiano - aggiunge - necessita di riforme urgenti per garantire condizioni di vita umane e dignitose per i detenuti, nonché per migliorare la sicurezza all'interno delle strutture". (Com)