Edilizia: Aicarr e Angaisa, governo ripristini i meccanismi di sconto per rinvigorire settore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per rinvigorire il settore dell'edilizia serve un intervento governativo emergenziale attraverso misure di riqualificazione energetica e sismica. Questa la richiesta congiunta di Aicarr - Associazione italiana Condizionamento dell'Aria, Riscaldamento e Refrigerazione - e Angaisa, l'Associazione Nazionale Commercianti Articoli Idrosanitari, Climatizzazione Pavimenti, Rivestimenti ed Arredobagno. Secondo una recente analisi realizzata da Nomisma per Angaisa, meno di un italiano su dieci vive in case costruite dopo il 2010, mentre i restanti vivono in gran parte in abitazioni dotate di impianti obsoleti e poco efficienti. Ecco perché, come si legge in un comunicato, le due associazioni chiedono al Governo di ripristinare i meccanismi legati a cessione del credito e sconto in fattura, almeno per le opere di valore non superiore ai 20mila euro, riconducibili ai cosiddetti “interventi edilizi minori”. Occorre poi adottare con urgenza misure straordinarie volte a risolvere il problema dei “crediti incagliati”, promuovendo un sempre maggior coinvolgimento degli enti pubblici territoriali e delle società partecipate. (segue) (Rin)