Iran: Cucchi-Floridia (Avs), regime assassino, convocare ambasciatore

- "L'impiccagione di Samira è l'ennesima atrocità commessa da un regime assassino. Vittima ancora una volta una donna, che ha come unica colpa, quella di essersi ribellata al suo carnefice". Lo affermano le senatrici di Alleanza verdi e sinistra Ilaria Cucchi e Aurora Floridia. "Da anni le donne iraniane stanno portando avanti una vera e propria rivoluzione per rivendicare i più elementari diritti umani, per se stesse e per tutta la popolazione. E' ora che il governo Italiano faccia sentire forte la propria voce contro la segregazione e le violenze di genere perpetrate ogni giorno in Iran. Servono atti concreti, non solo convocando l'ambasciatore ma anche adottando misure economiche", concludono.(Rin)