Fvg: Conficoni (Pd), Fava all’Inps? Serve nuovo presidente Autostrade Alto Adriatico

- Se verrà confermata la nomina di Gabriele Fava alla guida dell’Inps, occorrerà procedere all’individuazione di un nuovo presidente per Autostrade Alto Adriatico. Lo afferma in una nota il consigliere regionale del Partito democratico, Nicola Conficoni, commentando la notizia dell'imminente nomina di Fava da parte del governo alla guida dell’istituto di previdenza. "Che esistano o meno profili di incompatibilità giuridica tra la presidenza dell'Inps e quella della newco Autostrade Alto Adriatico, la sostanza non cambia. Se Gabriele Fava sarà al vertice dell'istituto di previdenza, non avrà un minuto per occuparsi della concessionaria autostradale. Serve dunque un altro presidente". Secondo Conficoni, "Autostrade Alto Adriatico si trova a gestire una partita non certo ordinaria, con in ballo nodi infrastrutturali importanti che hanno bisogno, a tutti i livelli, di massima attenzione come il completamento della terza corsia che non può subire rallentamenti dannosi per tutto il Nord Est. I soci della newco, a partire dalla regione Friuli Venezia Giulia che detiene la quota più pesante – conclude l’esponente democratico - ne prendano atto e non perdano tempo nella nomina di un nuovo presidente che possa garantire l'impegno necessario a traguardare obiettivi che non possono attendere i balletti dei governanti". (Frt)