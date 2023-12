Energia: idrogeno verde, accordo da 4 miliardi dollari tra Egitto e la saudita Acwa Power

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Egitto ha firmato un accordo per investire oltre 4 miliardi di dollari (circa 3 miliardi e 600 mila euro) nel campo dell'idrogeno verde nella zona economica del Canale di Suez con la compagnia saudita Acwa Power. Lo ha reso noto una dichiarazione del Consiglio dei ministri dell’Egitto. L’accordo mira a stabilire un progetto per produrre 600 mila tonnellate di ammoniaca verde all'anno come prima fase: successivamente la capacità produttiva raggiungerà i due milioni di tonnellate all'anno. Il numero totale di progetti Acwa Power operativi, in costruzione o in fase avanzata di sviluppo in Egitto sono cinque.(Cae)