Sardegna: Coldiretti e Confartigianato consegnano ad Arcivescovo Cagliari statuina presepe (2)

- La breve cerimonia è in programma domani, giovedì 21 dicembre, alle ore 9.30, presso l’Arcidiocesi di Cagliari in Via Monsignor Cogoni, alla presenza del Presidente di Confartigianato Sud Sardegna, Fabio Mereu, del Segretario di Confartigianato Sud Sardegna, Pietro Paolo Spada, e del Presidente di Coldiretti Cagliari, Giorgio Demurtas. Nel 2020 la statuina rappresentava un’infermiera con la mascherina, nel 2021 un imprenditore digitale e nel 2022 una florovivaista. A 800 anni dal primo Presepe voluto da San Francesco a Greccio, la statuina del Presepe 2023 ha anche l’obiettivo di parlare del presente ma anche del futuro. Il Presepe, infatti, è una delle tradizioni che trasmette speranza e serenità anche nei momenti difficili che la società civile sta attraversando, è la “buona Novella” che diventa presente e significa rinascita, mettersi in cammino, stare vicini alle persone e al territorio, includere, è la famiglia. Con la spinta delle energie vere e buone raccolte sotto l’egida del Manifesto di Assisi, Fondazione Symbola, Confartigianato, Coldiretti con l’affiancamento della “Fondazione Fratelli tutti” vogliono portare un loro contributo, volto a diffondere la straordinaria attualità e forza di questa narrazione gentile. (Rsc)