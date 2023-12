Lombardia: Fontana, sul Covid non c'è preoccupazione, ma attenzione sì

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito agli aumenti di casi Covid, "non c'è preoccupazione perché, fortunatamente, come ha detto Bertolaso, i casi gravi sono ancora molto limitati e le rianimazioni sono solo sfiorate". Lo ha detto il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana a margine della presentazione del libro "L'armata rotta". Attenzione, "però quella sì - ha continuato Fontana -. Bisogna cercare di monitorare la situazione". Anche per quanto riguarda il virus respiratorio dei bambini "bisogna stare attenti e monitorare perché poi ci sono anche problemi di accesso al pronto soccorso con il rischio di una eccessiva presenza di persone". (Rem)