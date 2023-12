Migranti: Craxi (FI), premiata determinazione governo italiano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nova è un punto di riferimento per istituzioni pubbliche e private, imprese e professionisti, cittadini che cercano informazione completa e dimensione glocal" Stefania Craxi

Vicepresidente della Commissione Affari Esteri del Senato

18 ottobre 2021

- "Con l'accordo raggiunto tra Parlamento e Consiglio, l'Europa prende finalmente coscienza del fatto che quello migratorio è un fenomeno epocale che richiede di essere affrontato non con strumenti improvvisati ma con approccio strutturato, solidale e lungimirante. Un risultato raggiunto grazie alla determinazione del governo italiano, che non ha lesinato sforzi in ambito diplomatico per scrivere una pagina storica nel capitolo della vita comunitaria". Lo afferma Stefania Craxi, senatore di Forza Italia e presidente della commissione Affari esteri e Difesa a palazzo Madama. (Rin)