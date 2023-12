Mes: Torto (M5s), è treno che non si ferma e non c'è Lollobrigida a fermarlo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il tempo è scaduto e siete quasi arrivati al capolinea, senza nemmeno sapere come scendere da questo treno. Eppure di esempi ne avete avuti, basta chiedere al ministro Lollobrigida. Il Mes vi attende e non basteranno i vostri teatrini a salvarvi la faccia. La presidente Meloni è venuta in quest'Aula ad accusare Conte di alto tradimento ed è un fatto gravissimo, perché si è mentito spudoratamente con una conseguente umiliazione per l'Italia. D'altro canto non potevamo aspettarci altro, perché se oggi parliamo di Meccanismo europeo di stabilità, la colpa è del governo Berlusconi che ha approvato il Mes, governo di cui la presidente Meloni era ministro. Ai colleghi di Fratelli d'Italia diciamo, quindi, che se volete approfondimenti sul Mes, chiedeteli alla vostra leader". Lo ha affermato Daniela Torto, capogruppo del Movimento cinque stelle in commissione Bilancio della Camera, intervenendo nell'Aula di Montecitorio.(Rin)