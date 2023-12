Governo: Sangiuliano, non è mia competenza valutare posizione Sgarbi in termini giuridici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In termini giuridici non compete a me valutare la posizione del sottosegretario Vittorio Sgarbi. Lo ha dichiarato il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, nel corso del question time alla Camera sulle vicende, emerse sulla stampa, riguardanti il Sottosegretario di Stato Vittorio Sgarbi. “Nell’ordinamento dello Stato ci sono ruoli e istituzioni ben distinte, ci saranno organi che valuteranno le sue vicende personali”, ha aggiunto. (Rin)