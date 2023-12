Intercettazioni: Costa (Az), Fnsi parla senza conoscere emendamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Fnsi dichiarando che 'è pericolosissimo che non si sappia se una persona viene arrestata o meno' dimostra di non aver neanche letto l'emendamento approvato, in cui non c'è nessun divieto di dare la notizia degli arresti, né di riportare il contenuto dell'atto. Si vieta invece - spiega Enrico Costa, deputato di Azione - la riproduzione dell'atto processuale, spesso di centinaia di pagine zeppe di testi di intercettazioni, prima ancora che l'indagato abbia potuto difendersi. E' un ritorno alla disciplina in vigore prima del 2017, che nessuno considerava un bavaglio. Prima di sparare a zero e di chiamare in causa il Presidente della Repubblica sarebbe bene che gli esponenti Fnsi si informassero".(Rin)