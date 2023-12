Speciale difesa: forze Israele, oltre 300 attacchi in un giorno, colpiti membri e infrastrutture di Hamas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno effettuato ieri oltre 300 attacchi nella Striscia di Gaza, alcuni dei quali diretti dalle forze di terra contro membri del movimento islamista palestinese Hamas. Lo hanno riferito oggi le stesse Idf su X (ex Twitter), aggiungendo di aver ucciso decine di membri di Hamas e di aver distrutto diverse infrastrutture del gruppo islamista. "Uno degli attacchi aerei ha preso di mira un lanciarazzi di Hamas usato per sparare proiettili a lunga gittata verso il centro di Israele", hanno affermato le Idf. Nel frattempo, nel sud di Gaza, in seguito a un presunto attacco di Hamas, la 55esima Brigata delle Idf ha fatto irruzione in alcuni siti del gruppo islamista a Khan Younis, localizzando "un grande deposito di armi, tra cui armi da fuoco, munizioni, esplosivi e circa 20 mortai", si legge su X. (Res)