Speciale difesa: Taiwan, ministero Difesa, gestiremo palloni cinesi in base all'effettivo grado di minaccia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo di Taiwan risponderà ai sorvoli dei palloni aerostatici cinesi nei pressi dell'isola sulla base di una valutazione del livello di minaccia. È quanto si apprende da una nota diramata oggi dal ministero della Difesa di Taipei, che questo mese ha rilevato quattro aerostati cinesi in volo sullo Stretto. Il portavoce del dicastero, Sun Li-fang, ha chiarito che i palloni avvistati sinora sono utilizzati per scopi meteorologici, spiegando che la regolarità dei sorvoli potrebbe essere dovuta ai venti che soffiano in questo periodo dell'anno. Ciononostante, in vista delle elezioni presidenziali e legislative che verranno disputate sull'isola il 13 gennaio prossimo, il governo taiwanese alzerà il grado d'allerta per scongiurare eventuali intimidazioni o ingerenze nelle votazioni. Il ministero della Difesa taiwanese ha segnalato l'avvistamento di un pallone cinese per la prima volta, questo mese, l'8 dicembre. Altri due palloni sono stati rilevati il 17 dicembre a 204 chilometri a nord-ovest della città di Keelung, nella parte settentrionale di Taiwan. L'ultimo sorvolo è avvenuto il giorno successivo, 18 dicembre, quando un pallone aerostatico è stato rilevato a 124 chilometri a nord-ovest di Keelung. (Res)