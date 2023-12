Speciale difesa: Cina, Marina militare ha effettuato addestramento nel Mar Giallo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Marina della Cina ha tenuto un ciclo di esercitazioni nel Mar Giallo, che separa il Paese dalla Penisola coreana. Lo ha annunciato il ministero della Difesa cinese in una nota, senza precisare la durata e il luogo delle manovre. La flotta del Comando del teatro settentrionale, che comprendeva un cacciatorpediniere lanciamissili e tre fregate con capacità antisommergibile e di difesa aerea, ha effettuato un addestramento di ricognizione, tra le altre cose. L'annuncio è arrivato a pochi giorni da una nota diramata dal ministero della Difesa del Giappone, che il 14 dicembre ha annunciato di aver fatto decollare i suoi aerei in risposta ad un pattugliamento aereo congiunto tra Cina e Russia. Il 14 dicembre, due bombardieri cinesi H-6 e due bombardieri strategici russi Tu-95 hanno infatti sorvolato il Mar del Giappone e il Mar Cinese Orientale, effettuando il settimo pattugliamento congiunto previsto dal piano di cooperazione annuale tra le rispettive forze armate. I bombardieri non hanno violato lo spazio aereo giapponese, ma la Foza aerea di autodifesa ha fatto comunque decollare velivoli intercettori a scopo precauzionale. (Cip)