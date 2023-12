Speciale difesa: Russia, 9,5 anni di reclusione per residente della regione di Khabarovsk accusato di spionaggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tribunale regionale di Khabarovsk ha dichiarato colpevole un residente di Komsomolsk-na-Amure di spionaggio per l'intelligence militare ucraina. L'uomo è stato condannato a 9,5 anni di reclusione in una colonia di massima sicurezza. Lo ha riferito l'ufficio stampa del dipartimento regionale del Servizio federale per la sicurezza russo (Fsb) nel territorio di Khabarovsk. L'indagine ha stabilito che lo scorso febbraio il condannato ha contattato su Internet un rappresentante della direzione principale dell'intelligence del ministero della Difesa dell'Ucraina "al fine di trasmettere informazioni sulle infrastrutture militari russe sul territorio di Khabarovsk". Secondo l'Fsb, queste informazioni potrebbero essere utilizzate per sabotaggi e attacchi terroristici, inclusi attacchi di droni. (Rum)