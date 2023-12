Agroalimentare: Maione, bene riconferma Prandini, transizione ecologica opportunità per sistema

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Agricoltura è ambiente. Bisogna puntare sull'innovazione per coniugare sostenibilità ambientale con sostenibilità economica delle imprese agricole". Così l'assessore regionale all'Ambiente e Clima Giorgio Maione, si unisce ai complimenti rivolti dal presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, e dell'assessore regionale all'Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Alessandro Beduschi, per la conferma di Ettore Prandini alla presidenza nazionale di Coldiretti. "La transizione ecologica - prosegue Maione - può essere un'opportunità per il sistema agricolo, se perseguita con buonsenso, senza ideologie e con la piena convinzione che l'impresa debba essere attivamente partecipe del cambiamento e non subirne le conseguenze. L'agricoltura bresciana si conferma protagonista a livello nazionale ed europeo". (Com)