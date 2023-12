Treviso: Centinaio (Lega), Senato si stringe alla famiglia di Vanessa Ballan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Senato della Repubblica "si stringe attorno alla famiglia e alla comunità di Treviso" per la scomparsa di Vanessa Ballan. Lo ha detto il vicepresidente del Senato, Gian Marco Centinaio (Lega), presidente di turno nel corso della seduta di stamane, intervenendo dopo che i rappresentanti di diversi gruppi parlamentari avevano preso la parola per ricordare l'esecuzione di Samira Sabzian. "Permettetemi di mandare un abbraccio alla comunità di Treviso e ai parenti di Vanessa Ballan, una ragazza di 27 anni, che lascia un bambino di quattro e aveva un altro bambino nel ventre. Con sette coltellate poche ore fa è stata uccisa, molto probabilmente dal presunto stalker che aveva denunciato. Oltre all'Iran, dobbiamo guardare che anche nel nostro Paese succedono ancora cose del genere", ha concluso Centinaio. I senatori presenti in Aula hanno commemorato con un applauso la scomparsa di Vanessa Ballan. (Rin)