Trasporto aereo: Enac e Rai insieme a fianco dei passeggeri con disabilità e a mobilità ridotta (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'avvio della collaborazione con la Rai – ha commentato il direttore generale Quaranta – ci permetterà di far conoscere ancora di più il nostro impegno concreto per i diritti di tutti i passeggeri, che va dall'attività di regolazione; al progetto Enac "Autismo - In viaggio attraverso l'aeroporto" che facilita il viaggio alle persone autistiche; al tavolo tecnico permanente con tutti gli operatori per trovare soluzioni concrete e sostenibili alle criticità; al progetto One Click Away con le compagnie nazionali e con l'associazione Iata per facilitare l'accesso alle informazioni sui siti". La collaborazione Enac – Rai prevede che nelle Sale Amiche degli aeroporti italiani vengano proiettate le trasmissioni integrali delle puntate di "O Anche No Estate" in onda su Rai 3 (e Raiplay) e la trasmissione di brevi clip ("best of" della stagione estiva, incentrata sui luoghi d'arte e cultura accessibili d'Italia) sui monitor degli aeroporti aderenti all'iniziativa, per divulgare i messaggi di inclusione e la consapevolezza dei propri diritti. Con le testate Regionali Rai verranno inoltre realizzati servizi in tutti gli aeroporti aderenti sulle attività messe in campo a favore dei passeggeri con disabilità fisica, psichica, sensoriale e neuro divergenti per semplificare l'esperienza di volo e migliorarne la qualità. (Com)