Tunisia: ministro Istruzione, insegnanti rispettino la legge e tutelino interesse studenti

- Gli insegnanti della Tunisia hanno il dovere di rispettare la legge e di tenere conto degli interessi degli studenti. Lo ha affermato il ministro dell'Istruzione, Mohamed Ali Boughdiri, facendo riferimento alle proteste seguite alla detrazione dello stipendio dello scorso luglio di alcuni docenti. Parlando all’emittente radiofonica "Mosaique Fm", Boughdiri ha affermato che non permetterà che gli interessi degli alunni vengano colpiti. Secondo il ministro i docenti hanno lasciato più di due milioni di studenti “senza voti”, causando loro “danni psicologici”. "Alcuni insegnanti hanno lasciato i loro alunni in questa situazione e sono andati a casa. Oggi chiedono gli stipendi di luglio. Chiedono gli stipendi per il lavoro non completato", ha aggiunto Boughdiri. Il ministro ha affermato che i docenti che hanno presentato i voti per l'anno scolastico 2022-2023 riceveranno i loro stipendi e che il ministero sta lavorando per migliorare le condizioni degli insegnanti, rivelando a questo proposito che "il presidente della Repubblica, Kais Saied, ha chiesto che gli stipendi del personale scolastico siano raddoppiati, non solo aumentati". (Tut)