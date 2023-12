Ex Ilva: terminato incontro governo-sindacati a palazzo Chigi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- È terminato, secondo quanto si apprende, l’incontro tra governo e sindacati sull’ex Ilva a palazzo Chigi. Per il governo, presenti il ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Marina Elvira Calderone e il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, collegato da remoto il ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti. Presente anche il sottosegretario di Stato, Alfredo Mantovano. Per le organizzazioni sindacali hanno partecipato Roberto Benaglia, segretario generale Fim-Cisl, Michele De Palma, segretario generale Fiom-Cgil, Rocco Palombella segretario generale Uil-Uil, Giovanni Antonio Spera segretario generale Ugl Metalmeccanici, Sasha Colautti esecutivo nazionale confederale Usb responsabile Industria nazionale. (Rin)