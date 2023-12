Veneto: assessore Sanità, stiamo lavorando su medicina territoriale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stiamo lavorando sulla medicina territoriale. Lo ha dichiarato Manuela Lanzarin, assessore regionale alla Sanità a margine del punto stampa tenuto da Palazzo Balbi per presentare i Fondi Cipess destinati al veneto. “Sulla medicina territoriale - ha precisato - stiamo lavorando nei tavoli tecnici, nel tavolo previsto per il nuovo accordo integrativo regionale per quanto riguarda Acn che sappiamo segue questo percorso. Con le sigle sindacali dei medici di base c’è un confronto continuo, e non è chiuso, anche se so che c’è un po’ di tensione, proprio per trovare quella che è l’organizzazione migliore per il Veneto e per i suoi cittadini”. “Ciò significa – ha concluso l’assessore - una medicina di prossimità, che dia risposta alla cronicità e all’invecchiamento della popolazione”. (Rev)