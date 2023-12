Lazio: Mattia-Bonafoni (Pd), bene stop a dimensionamento scolastico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Lazio "una buona notizia per le scuole, la comunità scolastica e il diritto all'istruzione: lo slittamento di un anno del dimensionamento scolastico che al momento, grazie alla delibera della Conferenza regionale permanente per l'istruzione, è stato fermato a soli due accorpamenti rispetto ai 37 previsti dalla Giunta Rocca". Lo affermano in una nota le consigliere del Pd del Lazio, Eleonora Mattia e Marta Bonafoni. "E' dello scorso 30 maggio la mozione depositata in Consiglio regionale per impegnare la giunta Rocca a non applicare il provvedimento del ministro Valditara sul dimensionamento scolastico, lanciando l'allarme sugli effetti devastanti sugli istituti scolastici di Roma e del Lazio - spiegano -. A ottobre la mozione è stata poi discussa in Aula e bocciata dalla maggioranza di centrodestra, tra le proteste del Pd, di tutte le forze d'opposizione, di studenti, insegnanti, sindacati e di tutta la comunità scolastica, e oggi finalmente la Conferenza regionale permanente per l'istruzione, con il parere unitario favorevole delle sigle sindacali del settore, ha arginato la mannaia del governo Meloni sulla scuola pubblica, prendendo così un anno di tempo che offre la possibilità di un confronto con i sindacati e le parti interessate. Ora - concludono - la giunta Rocca ascolti la voce del mondo scolastico e applichi il parere della Conferenza regionale nella prossima delibera della Regione". (Com)