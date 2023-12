Speciale energia: Mase, finanziati 26 progetti per sviluppo reti di teleriscaldamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica (Mase) ha pubblicato il decreto per incentivare la realizzazione di 26 nuovi progetti, per un valore di circa 67 milioni di euro, nell'ambito della misura Pnrr "Sviluppo di sistemi di teleriscaldamento". I progetti - spiega una nota del Mase - si aggiungono ad altri 14 in corso di realizzazione, finanziati per circa 94 milioni di euro con le risorse Pnrr. Complessivamente sono 54 i progetti incentivati per un totale di circa 258 milioni di euro, comprensivi dei 97 milioni di euro per sostenere la realizzazione di ulteriori 14 progetti di teleriscaldamento efficiente, secondo quanto previsto dal decreto Energia emanato lo scorso 8 dicembre. "La pubblicazione di questo decreto - ha dichiarato il Ministro Pichetto - conferma l'impegno del Mase per la promozione del teleriscaldamento efficiente quale importante tecnologia per decarbonizzare e per ridurre le emissioni in atmosfera nelle nostre città, soprattutto nel Nord del Paese. Andiamo avanti in questa direzione senza fare nessun passo indietro sugli obiettivi climatici". (Com)