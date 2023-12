Speciale energia: la Nigeria e l'Algeria insistono sul progetto gasdotto trans-sahariano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nonostante le sfide alla sicurezza poste dal recente golpe in Niger, il progetto del gasdotto trans-sahariano (Tsgp) che collega la Nigeria all'Algeria sta comunque facendo "progressi significativi e notevoli". Lo ha dichiarato il ministro nigeriano degli Affari esteri, Yusuf Tuggar, in un punto stampa a margine del decimo seminario di alto livello sulla sicurezza e la pace in Africa, tenuto nella città algerina di Orano. Il gasdotto "è un progetto importante per la sicurezza e la prosperità dell'Africa", ha aggiunto il ministro, sottolineando che l'Algeria e la Nigeria sono tra i principali Paesi produttori di gas al mondo. "L'Europa ha bisogno di questa energia", ha aggiunto Tuggar, sottolineando che il progetto "beneficerà delle opportunità offerte dall'Algeria in termini di infrastrutture, in particolare la rete di trasporto, i complessi di gas naturale liquefatto (Gnl) e le infrastrutture petrolchimiche, oltre alla sua posizione geografica vicina ai mercati del gas". Il progetto, se realizzato, potrebbe contribuire a diversificare le fonti energetiche del continente e a creare posti di lavoro. Con una lunghezza di 4.128 chilometri, di cui 1.037 chilometri in territorio nigeriano, 841 chilometri in Niger e 2.310 chilometri in Algeria, il gasdotto Tsgp collegherà i giacimenti di gas della Nigeria (da Wari sul fiume Niger) al confine algerino, per collegarsi alla rete algerina e vendere la produzione di gas nigeriana, in particolare sui mercati europei. Si prevede che il Tsgp trasporterà 30 miliardi di metri cubi di gas naturale all'anno. (Ala)