Speciale energia: Anev, con normativa stabile Italia può essere protagonista eolico offshore

24 luglio 2021

- L'eolico offshore “può contribuire alla crescita del settore energetico italiano. Aspettiamo dal governo un quadro di sostegno per questo specifico settore". E' quanto emerge dal primo summit dal titolo "Le politiche di sviluppo dell'eolico offshore: ambiente, industria, infrastrutture e ricerca", organizzato da Anev, l'Associazione nazionale energia del vento, e che si svolgem a Roma. All'evento che si pone come riferimento del settore, stanno prendendo parte rappresentanti delle istituzioni, aziende della filiera, associazioni ambientaliste, ricercatori e stakeholders. Attualmente, in Italia, le domande di autorizzazione relative ad impianti di eolico offshore presentate sono pari a 110 Gw, mentre le richieste di connessione alla rete Terna, al 30 settembre 2023, ammontano a 89,81 Gw. In una presentazione resa nota da Anev ed elaborata sulla base dei dati dell'associazione WindEurope le stime di produzione di eolico galleggiante in Europa al 2030 sono di 10 Gw, a fronte di un programma di realizzazione di 34 GW di nuovi impianti offshore nei prossimi cinque anni e di 150 Gw di eolico offshore al 2030. "Come governo siamo impegnati a sostenere la filiera a livello nazionale e europeo. L'Ue ha pubblicato a fine ottobre un piano sull'eolico, dando priorità all'accelerazione delle autorizzazioni, alla fornitura dalla Bei di strumenti in de-risking per l'eolico", ha dichiarato in un videomessaggio il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. (Com)